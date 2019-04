Cardi B grootste kanshebber bij Billboard Awards

Achter Cardi komen Drake en Post Malone met ieder 17 nominaties. Travis Scott maakt kans op 12 awards en XXXTentacion is postuum genomineerd in tien categorieën.

Cardi mist op een haar na het record van meeste nominaties. Drake en The Chainsmokers pakten er twee jaar geleden 22.

De show heeft een klein Nederlands tintje, want Tiësto gaat op in de categorie Top Dance/Electronic Song voor zijn hit Jackie Chan in samenwerking met Dzeko, Preme en Post Malone. De awards worden op 1 mei uitgereikt in de MGM Garden Arena in Las Vegas. De presentatie is in handen van zangeres Kelly Clarkson.