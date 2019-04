'Lalla Salma weer in openbaar gezien'

Lalla Salma was sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen. Haar afwezigheid viel pas echt op toen de koning een hartoperatie onderging in Parijs en zij ontbrak op de familiefoto's die bij zijn ziekbed werden gemaakt en naderhand door het hof verspreid. Dat bracht een hele stroom berichten en geruchten op gang, waarbij werd gesproken van een eventuele scheiding tussen Lalla Salma en Mohammed.

Het Marokkaanse hof heeft nooit een verklaring uitgegeven over de afwezigheid van Lalla Salma. Ook niet toen ze er niet bij was toen het Spaanse koningspaar en later de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan op bezoek kwamen.

Lalla Salma was de eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst die in het openbaar werd gezien en haar man ook in het buitenland vertegenwoordigde. Zo was ze in april 2013 bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.