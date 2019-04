Prins Laurent: misschien verhuis ik naar Limburg

„Misschien verhuis ik weleens naar Limburg, want de mensen zijn er vriendelijk, dynamisch en creatief”, zei Laurent voor de camera van de regionale televisiezender TVL. De prins was naar Hasselt gekomen voor een schoolbezoek in het kader van het evenement Bring Your Dog To School-day. Zo’n 25 docenten en leelingen brachten hun hond mee naar school, een idee van een groepje leerlingen.

Laurent kwam helaas zonder hond. „Ik heb er geen een meer, spijtig genoeg”, aldus de prins. Hij denkt wel aan een nieuwe, maar dat hangt dan weer af van de regering. „Als ze mijn problemen oplossen, wat ze moeten doen, dan neem ik misschien weer een hond”, zo klonk het.

Laurent wacht nog op miljoenen euro’s schadevergoeding van de Libische staat. Zijn probleem draait om een contract dat zijn organisatie in 2008 sloot voor een groot herbebossingsproject in Libië. Het land zegde het contract in 2010 echter eenzijdig op. Sindsdien vecht de prins voor vergoeding van de kosten die zijn gemaakt. Hij heeft de Belgische regering gevraagd hem te helpen, maar premier Charles Michel zegt hem niet te kunnen helpen.