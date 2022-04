Soundos als centrum van ongemak in eigen comedyserie

Premium Glossy

Edsilia Rombley: ’Hij kan maar beter goed nadenken voordat hij vreemdgaat’

Van haar eerste optreden bij de Soundmixshow tot het presenteren van het Songfestival: Edsilia Rombley (44) had er een flinke duw in de rug voor nodig. Want ja, die onzekerheid hè. Maar voor het eerst in haar leven durft ze zich nu toch op de borst te kloppen. Dat vertelt ze in de nieuwste VROUW Glo...