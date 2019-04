Gemeente Chicago klaagt Jussie Smollett aan

De gemeente eist compensatie voor de gemaakte kosten tijdens het onderzoek naar de mishandeling van de acteur, die volgens de autoriteiten nooit heeft plaatsgevonden. Chicago zegt zo’n 130.000 dollar (116.000 euro) te hebben besteed aan recherche-onderzoek.

De stad heeft Jussie eerder een formeel verzoek gestuurd die kosten op zich te nemen, maar de acteur weigert. Als de rechter hem alsnog verantwoordelijk acht voor onnodige politie-inzet, kan de acteur worden veroordeeld tot het betalen van maximaal drie keer de gemaakte kosten.

Vorige maand liet het OM de zestien aanklachten tegen Jussie vallen. Omdat het nu een civiele rechtszaak betreft, hoort een rechter in de komende zaak de argumenten van beide partijen aan en neemt dan een beslissing. In een strafrechtelijke rechtszaak zoals die eerder werd verwacht, had de aanklager moeten bewijzen dat de Empire-acteur schuldig is aan het doen van een valse aangifte.