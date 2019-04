Twan Huys scoort met comeback

Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Huys kwam in M praten over de strijd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen die, ruim anderhalf jaar voor de daadwerkelijke verkiezingsdag, is losgebarsten. Maar hij vertelde ook wat hij de afgelopen maand heeft gedaan nadat RTL vrij abrupt de stekker uit zijn geflopte latenightshow trok.

Huys verving vorig jaar Humberto Tan als presentator omdat de kijkcijfers van Tan waren gedaald. Maar met Huys aan het roer wist het programma nog minder mensen te boeien. RTL maakte begin maart bekend per direct te stoppen. Huys heeft de afgelopen maand in New Hampshire esdoornsiroop geoogst en nagedacht over een boek over wandelen.

M met Margriet van der Linden doet het sowieso de hele week al goed. De vervanger van De Wereld Draait Door, dat begin april al aan zijn zomerpauze begon, schurkt al de hele week tegen de miljoen kijkers aan. Huys zal vaker bij M aanschuiven om de Amerikaanse situatie te bespreken.

