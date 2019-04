Nirvana-frontman Kurt Cobain 25 jaar dood

Cobain werd wereldberoemd als zanger en gitarist van Nirvana. De band, die in 1987 werd gevormd, was een belangrijke exponent van grunge, de Amerikaanse gitaarrock die in Seattle ontstond. Ook bands als Pearl Jam en Soundgarden horen in het rijtje thuis.

Nirvana bracht drie studioalbums uit. De tweede plaat Nevermind (1991) zorgde voor de grote doorbraak van de mannen. Op dit album staan hits als Smells Like Teen Spirit, Come As You Are en Lithium. Na de dood van Cobain verschenen er nog enkele livealbums van de band, waarvan MTV Unplugged in New York de meest succesvolle was.

Aandacht

Hoewel de band enorme successen kende, had Cobain moeite met de aandacht. De zanger had het gevoel dat zijn boodschap en de artistieke visie van Nirvana niet werden begrepen door het grote publiek. Ook de enorme belangstelling voor zijn privéleven vond hij ingewikkeld.

Zo was zijn turbulente relatie met actrice en zangeres Courtney Love voer voor de media, vooral vanwege het zware drugsgebruik van beiden. De twee waren na een knipperlichtrelatie in 1992 getrouwd, het jaar waarin ook hun dochter Frances Bean werd geboren.

Frances Bean Cobain met haar moeder Courtney Love. Ⓒ Hollandse Hoogte

Verslaving

Cobain worstelde in de laatste jaren van zijn leven met een zware heroïneverslaving en depressies. In de maanden voorafgaande aan zijn zelfmoord overleefde hij meerdere keren een overdosis. Cobain werd op 8 april dood in zijn huis aangetroffen door de elektricien.

De muzikant had zich volgens de lijkschouwer drie dagen daarvoor door het hoofd geschoten. „Ik heb de passie niet meer en het is beter om op te branden dan te vervagen”, schreef hij in een afscheidsbrief aan zijn denkbeeldige jeugdvriend Boddah. Het was een verwijzing naar een songtekst van Neil Young. Cobain voegde zich bij de 27 Club, bekende artiesten die op 27-jarige leeftijd overleden. Onder anderen Jimi Hendrix, Janis Joplin en Jim Morrison gingen hem voor.

Nirvana: Dave Grohl, Kurt Cobain en Krist Novoselic (v.l.n.r.). Ⓒ Hollandse Hoogte

Over Cobain werden na zijn dood meerdere films en documentaires gemaakt. Zijn invloed en talent oogstten ook postuum veel lof. Zo werd hij in 2003 door Rolling Stone op nummer 12 gezet op de lijst van beste gitaristen aller tijden, MTV plaatste hem op de zevende plek in een lijstje van de 22 beste stemmen ooit. Nirvana ging niet verder zonder Cobain. Drummer Dave Grohl vond na Nirvana wel opnieuw succes als frontman van de Foo Fighters.