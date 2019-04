Tattoos voor Chrissy Teigen en John Legend

De twee hebben bijna dezelfde tatoeage, alleen staan op Chrissy’s arm de namen John, Luna en Miles geschreven, terwijl de zanger juist ’Chrissy, Luna, Miles’ vastgelegd op zijn arm. De twee zijn ouders van dochter Luna, die deze maand drie wordt, en de tien maanden oude zoon Miles.

Chrissy had op sociale media de grootste lol met de boodschap dat ze nu een heel stoer gezin zijn. „Praat niet met ons als je geen tatoeage hebt, want we zijn nu een coole tattoo-familie en praten alleen met andere tattoo-families. Sorry als dat hard is”, grapte het model.