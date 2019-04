Khloé Kardashian duikt in fitnessapparatuur

Website The Blast ontdekte dat de 34-jarige de naam Khlo-Fit heeft vast laten leggen bij een merkenbureau. Daarbij heeft ze omschreven waarvoor ze die wil gebruiken: een lijn sportschoolproducten, variërend van fitnessapparaten tot boksballen en gewichten.

Khloés liefde voor fitness resulteerde eerder al in een workoutbook, Strong Looks Better Naked, en realityserie Revenge Body with Khloé Kardashian, waarin ze deelnemers hielp hun droomfiguur te krijgen.

De fitnesslijn zal niet de eerste onderneming van Khloé worden: ze lanceerde in 2016 denimmerk Good American. Het bedrijf verkocht op de dag van de lancering al voor 1 miljoen dollar aan spijkergoed.