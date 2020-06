Vierde album Adele uitgesteld vanwege coronavirus

De manager van de zangeres wil niets zeggen over de nieuwe verwachte datum. „Hij komt wanneer hij klaar is. Ik kan er geen datum aan plakken. We hebben muziek, maar we zijn nog steeds aan het werk.”

Of de plaat dit jaar nog gaat verschijnen, is ook niet duidelijk. Het is alweer vijf jaar geleden dat Adele haar derde album 25 uitbracht. Ook voor voorgangers 21 (2011) en 19 (2008) nam de zangeres goed de tijd.