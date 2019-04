Muse komt naar Ziggo Dome

Dat maakte concertorganisator Mojo vrijdag bekend. Tijdens het optreden zingen zij nummers van de gelijknamige nieuwe plaat.

Sinds de oprichting in 1994 heeft Muse acht studioalbums uitgebracht, die wereldwijd meer dan 22 miljoen exemplaren verkochten.

Het is het tweede concert in korte tijd dat de Britse rockband in Nederland geeft. Muse staat eind juni ook al in het Goffertpark in Nijmegen. Dit concert is al uitverkocht. De kaartverkoop voor de Ziggo Dome begint volgende week vrijdag.