Eighties-hommage in tweede videoclip Jonas Brothers

De video werd opgenomen op het strand en de boulevard van Miami en heeft een retro jaren tachtig-thema. Nick, Joe en Kevin dragen pakken met dikke schoudervullingen, lopen rond met gettoblasters en worden omringd door achtergronddansers in strakke eighties-aerobicspakjes. De video is een hommage aan de clip van Rio van de band Duran Duran en Elton Johns nummer I’m Still Standing.

In februari werd bekend dat Nick, Joe en Kevin na een pauze van zes jaar weer bij elkaar kwamen om met z’n drieën opnieuw muziek te maken. Het nummer Sucker, dat eind februari uitkwam, was de eerste plaat die ze uitbrachten. De broers vertelden dat ze al „dertig à veertig” nieuwe nummers hebben klaarliggen. Ze kunnen niet wachten om die ook uit te brengen.