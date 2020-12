Ursul de Geer: Net heertje met hart voor theater

Ⓒ ANP/HH

Hij werd bij het grote publiek bekend door zijn werk voor de televisie en dan met name als presentator van het programma ’t Is hier fantasties waarin hij in de tijden van topless zonnen de stranden van Benidorm en de Ibiza afstruinde, maar het hart van acteur/regisseur Ursul de Geer lag altijd bij het theater. Over zijn eigen acteerprestaties was De Geer bescheiden. „Ik heb een tijdje geacteerd en heb daarvan vooral geleerd dat ik, hoewel af en toe best bruikbaar, een matig acteur ben”, vertelde hij in een interview in deze krant. „Pas in regisseren ontdekte ik dingen die me later goed van pas zijn gekomen: het voorbereiden van een stuk, het lezen en het eromheen lezen, het je verdiepen in de schrijver en de tijd waarin het speelt, verbanden leggen. Op toneel creëer je dus iets dat meer is dan de som der delen.”