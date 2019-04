Band My Baby maakt titelsong Baantjer-film

Regisseur Arne Toonen vroeg diverse bands om een ’pitch’ voor de titelsong voor de doorstart van de populaire reeks over rechercheur De Cock. Toonen zocht naar eigen zeggen „een hedendaagse sound met een eighties vibe.” My Baby wist volgens de regisseur „de juiste snaar te raken met hun hypnotiserende mix van blues, folk en dance.”

De track Seeing Red, afkomstig van het album Shamanaid, is te horen onder de aftiteling van de film. Momenteel werkt de band aan een compleet nieuw nummer waar de afleveringen van de serie mee zullen beginnen.

Aanslag op Beatrix

De nieuwe film, die vanaf 18 april in de bioscopen te zien is, speelt zich af in de jaren tachtig. De jonge De Cock wordt gespeeld door Waldemar Torenstra. De rol van zijn partner in die jaren is voor Tygo Gernandt. Zij moeten proberen een aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix zien te voorkomen. Het idee voor de serie en de film komt van Thijs Römer en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van wijlen Piet Römer, die De Cock in de succesvolle originele serie in de jaren negentig speelde.

Na de speelfilm volgt een nieuwe serie, die bij RTL4 en Videoland te zien zal zijn. De vorige serie liep twaalf seizoenen bij RTL4 en werd wekelijks door miljoenen mensen bekeken. Baantjer won in 1997 de Gouden Televizier-Ring.

De Cock werd een halve eeuw geleden verzonnen door de inmiddels overleden rechercheur en schrijver Appie Baantjer. Er verschenen zeventig boeken over De Cock, waarvan in totaal meer dan 7 miljoen exemplaren werden verkocht.