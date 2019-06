Gordon op ziekenbezoek bij BFF Patricia Paay

„Op ziekenbezoek bij mijn lieve vriendin Patricia Paay, wat een doodsmak heeft ze gemaakt. Mijn hart brak toen ik haar zag”, schrijft hij.

Patricia verblijft sinds vorige week zaterdag in een zorghotel, maar krijgt volgens Gordon „amper bezoek.” „Sommige collega’s (noem geen namen) hebben helemaal niets laten horen en dan denk ik pffffff.”

De zangeres viel eind vorige maand van de trap, vlak nadat ze aan haar heup was geopereerd. Tot vorige week lag Patricia in het ziekenhuis. „Afgelopen vrijdag ben ik geopereerd aan mijn heup”, vertelde ze kort na haar val aan deze krant. „Dat was goed gegaan en dus mocht ik naar huis. Ik stond nog wel wat te wankelen op mijn benen en daardoor is het blijkbaar misgegaan. Ik stond boven aan de trap en raakte mijn evenwicht kwijt. Ik viel voorover en van de bovenste tree denderde ik naar beneden.”