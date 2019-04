Dione de Graaff wil documentaire maken

Dat vertelde zij in talkshow Na het Nieuws op het themakanaal NPO 1 Extra. Haar vader Jan de Graaff werkte lange tijd als oorlogscorrespondent voor de VARA. Hij overleed in 2014.

„Ik ben hier in mijn hoofd mee bezig”, vertelde Dionne. Het zou geen documentaire worden over Jan de Graaff zelf. „Maar meer over zijn oorlogscorrespondentschap.”

Dione de Graaff was te gast in Na het Nieuws vanwege de 60e verjaardag van Studio Sport. De Graaff presenteert onder meer NOS Studio Sport en NOS Langs de Lijn. De 49-jarige journaliste wordt gezien als de ’grand dame’ van NOS Sport.