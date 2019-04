Charlize Theron is ’schrikbarend beschikbaar’

Theron was in de Amerikaanse gokstad om met haar collega-acteur Seth Rogan te praten over haar nieuwe film Long Shot. Het thema daten en vriendjes kwam tijdens een gesprek met ET ook aan bod. „Ik ben al tien jaar lang single, maar zo moeilijk ben ik niet”, lijkt ze tegen alle single mannen te zeggen. „Iemand moet gewoon even z’n best doen en de ballen hebben om mij mee uit te vragen. Ik ben schrikbarend beschikbaar.” Rogan beaamde dat en vulde aan dat Theron „echt op de markt is.”

Theron speelt in haar uitspraken wel een beetje met de feiten, want de actrice was sinds 2013 samen met acteur Sean Penn. De twee verloofden zich een jaar later, maar gingen in 2015 uit elkaar.