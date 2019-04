Luuk Ikink en Humberto Tan samen in spelshow

De show draait om de twaalf Nederlandse provincies. Een team van bekende en een team van onbekende Nederlanders testen hun kennis „met als doel zoveel mogelijk provincies te veroveren”, maakte RTL vrijdag bekend. Luuk blijft ook het gezicht van RTL Boulevard en Eilandpraat, het napraatprogramma van Expeditie Robinson.

Ikink: „Ik heb ontzettend veel zin om ook de komende jaren aan de slag te blijven bij RTL. Geweldig dat we zoveel kijkers bereiken met RTL Boulevard, zowel op tv als via onze site, socials en app. Ik ben er trots op dat ik voor dit programma mag werken. Eilandpraat is heel leuk om te mogen doen en ik heb natuurlijk heel veel zin in om samen met Humberto Ondertussen in Nederland te presenteren. Dat wordt sowieso een feest.”