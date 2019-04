Prins Harry en Meghan op babymoon

Het stel verbleef daar drie nachten volgens The Sun. Kosten: 33.000 pond. Harry en Meghan zouden er romantisch gewandeld hebben en gedineerd hebben bij de open haard. Een vriend laat weten: „Meghan gaat over een paar weken al bevallen, dus Harry wilde haar nog eens even flink verwennen. Het was erg relaxed allemaal.” De hertogin zou vooral erg te spreken zijn over het eten, dat het hotel zelf op een boerderijtje verbouwt. „Ze hebben heerlijk gegeten. Meghan genoot erg van de geroosterde groenten uit de tuin daar.”

Het hotel, het Heckfield Place Hotel, heeft een eigen bioscoop en een eigen spa. De Amerikaanse miljardair Gerald Chan is de eigenaar.

Donderdag werd bekend dat Harry en Meghan inmiddels verhuisd zijn. Ze hebben Kensington Palace achtergelaten en zijn ingetrokken in Frogmore Cottage in Windsor.

