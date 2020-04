Dinand Woesthoff brengt na zes jaar nieuwe single uit

Dinand werkt al jaren aan zijn soloplaat die dit jaar moet verschijnen. „Het was bijna een soort grap aan het worden”, vertelt de zanger donderdag in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica. Eigenlijk zou hij al eerder dit jaar komen met nieuwe muziek, maar stelde dat vanwege de coronacrisis uit omdat het niet goed voelde. „Maar vandaag is het moment.”

In 2014 bracht Dinand voor het laatst een single uit: Legendary Lane, het nummer waarop Nederlandse sporters tijdens de Olympische Winterspelen werden gehuldigd in het Holland Heineken House. Eind dat jaar werd bekend dat Kane, de band die Dinand in 1998 oprichtte met gitarist Dennis van Leeuwen, uit elkaar ging.