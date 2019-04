Loretta Schrijver krijgt gastrol in GTST

Wat voor rol Schrijver zal spelen, is nog niet bekend. Het is overigens niet de eerste maal dat de presentatrice in een serie te zien is. Eerder speelde zij ook al kleine rolletjes in onder anderen Onderweg naar Morgen, Gooische Vrouwen, De Familie Kruys en A'dam-EVA.

In Koffietijd was een deel van de cast van GTST te gast. De aanleiding van het bezoek was de 6000e aflevering van GTST, vrijdagavond. Deze mijlpaal wordt gevierd met een extra lange aflevering waarin onder anderen Chantal Janzen een gastrolletje heeft.