Jimi van The Voice Senior gaat theaters in

De voorstelling in het theaterseizoen 2019-2020 bevat ballads als My Girl, Stand By Me en If You Don’t Know Me By Now. Daarnaast kan het publiek meezingen met soulhits als It’s A Man’s World, Soulman en Sexmachine.

In juni verschijnt Jimi's EP. Vrijdag kwam zijn eerste single uit, een nieuwe van When a man Loves a Woman, die hij met de bigband maakte.

Jimi Bellmartin won in september vorig jaar The Voice Senior. De 70-jarige artiest was al bij zijn eerste noten van zijn auditie favoriet. Inmiddels is zijn auditie door bijna zes miljoen mensen op YouTube bekeken.