Johan Derksen uit ziekenhuis na val

„Het gaat goed, ik zit alleen onder de blauwe plekken en schrammen en mijn arm moet misschien nog worden geopereerd, maar ik ben blij dat het goed is afgelopen”, zegt Johan op de website van het programma.

De 70-jarige oud-voetballer belandde woensdag in het ziekenhuis na een val van een trap in zijn eigen huis. Hij was lange tijd buiten westen en brak zijn arm en liep meerdere breuken in het gezicht op. Ook heeft de voetbalanalist een hersenschudding. Wanneer Derksen weer aanschuift aan de tafel van Veronica Inside is niet bekend. Het programma heeft voor vrijdag en maandag vervangers geregeld.