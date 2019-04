Hoofdrol Tom Dewispelaere in nieuwe Van Warmerdam

Het wordt de tiende speelfilm van Van Warmerdam. Het is voor Dewispelaere de derde maal dat hij in een film van de regisseur te zien is; eerder speelde hij ook in de internationale hits Borgman, die in competitie in Cannes draaide, en Schneider vs Bax. Andere acteurs zijn nog niet bekend.

Nr. 10 vertelt over de acteur Günter, die als kind is gevonden in een Duits bos. Over zijn afkomst heeft hij zich nooit iets afgevraagd. Op een dag duiken de kompanen van kardinaal Wassinski op, die Günter na zijn teloorgang op de hoogte brengen van zijn ware afkomst.

Crowdfunding

Het budget van het project is 5,4 miljoen euro; daarmee wordt het de duurste film die Van Warmerdam ooit maakte. Producent Graniet Film wil op korte termijn een crowdfunding opzetten om het laatste gat in de begroting te dichten.

Van Warmerdam werkt voor zijn tiende speelfilm weer samen met een aantal vaste crewleden, zoals cameraman Tom Erisman en editor Job ter Burg. Nr. 10 is naar verwachting eind 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien.