Familie brengt nieuw werk van dj Avicii uit

„Tim was bijna klaar met een nieuw album”, laat zijn familie in een korte verklaring weten. „Hij liet een flinke verzameling liedjes achter die bijna klaar waren, inclusief notities, e-mailconversaties en sms-berichten over het werk.” De componisten met wie Avicii samenwerkte, hebben het werk het afgelopen jaar voltooid. „We willen dit materiaal graag delen met al zijn fans over de hele wereld.”

De single SOS verschijnt op 10 april, meldt Universal Music. Een heel nieuw album, TIM, verschijnt op 6 juni. De opbrengsten van beide projecten gaan naar de Tim Bergling Foundation, de stichting die zijn familie heeft opgericht ter nagedachtenis aan de dj. De organisatie gaat zich in eerste instantie inzetten voor zelfmoordpreventie onder jongeren en twintigers.

Daarnaast wil de Foundation ook aandacht gaan vragen voor psychische problemen in bredere zin en voor het behoud van het klimaat en bedreigde diersoorten, onderwerpen die Avicii na aan het hart lagen.