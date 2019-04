Fernando Halman presenteert megaconcert Kindermuziekweek

Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. De landelijke muziekweek gaat vrijdag van start en duurt tot en met 14 april. Tijdens deze periode worden er in het hele land bijna tweehonderd activiteiten georganiseerd om kinderen bewust te maken van het plezier en de waarde van muziek.

De aftrap vindt vrijdag plaats met optredens in Amsterdam en Rotterdam. In de Maasstad trapt een ensemble van jonge musici van het Rotterdams Philharmonisch af; in Amsterdam begeleidt harpist Remy van Kesteren 75 leerlingen.

Zanger Dirk Scheele maakt tijdens de Kindermuziekweek een speciale tournee door het hele land en in Zwolle zijn workshops songwriting voor kinderen. In Doesburg is het podium van de Gasthuiskerk de hele week gereserveerd voor kinderen.