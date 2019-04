Ron Howard strikt Amy Adams voor Netflixfilm

Het boek, dat in Nederland is uitgekomen onder de naam Hillbilly Blues, vertelt het verhaal van drie generaties van een familie uit een armere streek in de Verenigde Staten. Niet lang nadat het werk uitkwam in 2017, kocht Ron Howards productiemaatschappij Imagine de filmrechten. Het script is van de hand van één van de schrijvers van The Shape Of Water.

Ron Howard gaat de film zelf regisseren. Welke rol Amy precies gaat spelen, is nog niet duidelijk. Hillbilly Elegy wordt uitgebracht door Netflix, maar het is nog niet bekend wanneer de film beschikbaar is op de streamingservice.