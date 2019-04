Shazam ’perfecte rol’ voor Zachary Levi

De film gaat over tiener Billy Batson, die magische krachten krijgt en daardoor kan transformeren tot superheld Shazam. Asher Angel speelt Billy in zijn gewone doen. Hij vond het voordat de opnames begonnen een raar idee dat hij zijn personage min of meer moest delen met Zachary. „Ik dacht: hij is volwassen, maar hij speelt mij. Hoe gaat ’ie dat in godsnaam doen?”, aldus de 16-jarige tijdens een persmoment voor de film in San Diego. „Maar toen ontmoette ik Zach en zag ik dat hij geen moeite heeft zich als een kind te gedragen.”

Uniek

Shazam is anders dan andere superhelden, benadrukt Zachary. „Wat hem bijzonder maakte, en voor mij zo leuk, is dat hij het helemaal te gek vindt om superkrachten te hebben. Dat is zo uniek in de comicwereld. Meestal zitten ze er bij alsof het een enorme last is dat ze weer de wereld moeten redden. Maar mijn personage vindt dat fantastisch.”

Dat maakte het voor de acteur ook veel leuker om Shazam te spelen. „De scènes waarin hij leert zijn krachten te gebruiken zijn zo hilarisch, als je weet dat je dat gaat draaien is het een feestje om naar je werk te gaan. Als je iemand speelt die de hele tijd zit te mokken, dan moet je zelf ook in die mindset komen. Ik mocht gewoon blij zijn. En vliegen, en dat is gewoon dope.”

Toch kleefde er wel één nadeel aan de rol: het pak van Shazam. Zachary: „Dat ik mijn eigen superheldenoutfit kreeg, was natuurlijk fantastisch. Het dragen daarentegen.. Het zat ontzettend strak, ik werd er haast claustrofobisch van. En dan waren er de praktische problemen: als ik moest plassen, had ik een assistent nodig. Als ik meer moest doen, moest het hele pak uit. Dat was behoorlijk lastig, maar ik had het er graag voor over om in mijn eigen superheldenpak rond te mogen lopen.”