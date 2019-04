Ruben Hein speelt op Jeugdjazzfestival

Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. Het is de elfde keer dat het Kid Dynamite Jazz Festival plaatsvindt op het Deliplein op Katendrecht, Rotterdam. De toegang voor het evenement is gratis.

Zanger en pianist Ruben Hein is bij het grote publiek bekend geworden door zijn deelname aan Linda’s Zomerweek en Wie is de Mol?. Vanaf dit jaar is Hein artistiek leider en dirigent bij het NJJO. „Het is goed voor jonge kinderen om kennis te maken met jazz naast alle andere stijlen zoals dance, pop en hiphop”, stelt de artiest.

Vooruitlopend op North Sea Jazz, dat begint op 12 juli, vinden er in juni in Rotterdam al allerlei jazzoptredens plaats.