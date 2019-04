Jeroen van Koningsbrugge in The Great Gatsby

De regie van de bewerking van de gelijknamige bekende roman van de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald, die meermaals werd verfilmd, is in handen van Servé Hermans. Jibbe Willems maakte een nieuwe vertaling van het verhaal. Na de première reist de productie tot en met juni volgend jaar langs verschillende theaters in Nederland en België.

The Great Gatsby vertelt het verhaal van Jay Gatsby die zijn leven bij elkaar liegt om succesvoller, rijker en mooier te lijken voor zijn onbereikbare ware liefde. In Gatsbys droomwereld blijkt dat er een grens is aan de maakbaarheid van het leven. „Jay Gatsby is op zijn uitbundige feesten een ongrijpbare figuur. Je voelt zijn aanwezigheid altijd”, aldus Hermans.

Uitgelezen

Volgens de regisseur is Van Koningsbrugge de uitgelezen persoon voor deze rol. „Om dat personage tot leven te laten komen, moet je beschikken over een acteur die altijd het middelpunt is”, zegt Hermans. „Jeroen neemt dat van nature mee in zijn spel. Hij kan zich opstellen als dienstbare acteur, maar door de kracht van zijn spel, zijn gloedvolle persoonlijkheid en zijn perfecte timing, verlies je hem nooit uit het oog.”

De voorstelling is een co-productie van Toneelgroep Maastricht, Theater aan het Vrijthof, Parkstad Limburg Theaters, De Domijnen en Senf Theaterpartners. De kaartverkoop in deze theaters start op woensdag 24 april.