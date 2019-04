Geldboete Jan Roos na mishandeling

Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Opiniemaker Jan Roos (42) heeft een boete van 750 euro gekregen wegens mishandeling. De politierechter in Alkmaar noemde het vrijdag bewezen dat hij in mei vorig jaar een 16-jarige jongen een klap heeft gegeven. De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.