Frans Duijts wordt Zonnebloem-ambassadeur

Frans wil als ambassadeur de bekendheid van de Zonnebloem bij het Nederlandse publiek vergroten. „Als Zonnebloem-ambassadeur wil ik laten zien wat voor geweldig werk al die vrijwilligers doen voor mensen met een lichamelijke beperking, hoe belangrijk dat is en ook de deelnemers een hart onder de riem steken”, aldus de zanger.

Directeur Marc Damen leerde Frans in januari kennen tijdens een uitzending van het programma Koffietijd. De zanger feliciteerde de directeur destijds met het 70-jarig jubileum van de organisatie. „Frans zei toen ook dat wij een beroep op hem mochten doen. Daar heb ik hem enthousiast aan gehouden en ik ben trots dat Frans zich als Zonnebloem-ambassadeur in wil zetten.”

Marc is blij met de nieuwe ambassadeur. „Frans is een spontane en sympathieke persoonlijkheid. Hij heeft ons schip MPS de Zonnebloem al eens bezocht en kennis gemaakt met deelnemers met een lichamelijke beperking. En in die contacten met de deelnemers, hun partners en de vrijwilligers ziet hij de toegevoegde waarde van onze vereniging en het mooie werk dat wordt verricht.”

