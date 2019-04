Adam Sandler presenteert eerste keer SNL

„We zijn blij dat we Adam terugzien bij SNL tijdens een avond die vast heel speciaal wordt”, zegt uitvoerend producent Lorne Michaels in een verklaring. Hoewel Adam nog nooit als host te zien was in Saturday Night Live, had hij de afgelopen jaren wel een paar keer een kleine gastrol in de sketchshow. De laatste keer was in 2015 tijdens een aflevering ter ere van het 40-jarig jubileum van SNL.

Adam kwam in 1990 bij Saturday Night Live als schrijver. Van 1991 tot 1995 acteerde hij in de sketches.

