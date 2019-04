Amal Clooney naar ministersconferentie

Amal Clooney wijst erop dat de vrije pers steeds meer in het nauw komt. Het afgelopen jaar kwamen 99 journalisten om het leven, werden er tachtig in gijzeling genomen en bijna 350 gearresteerd.

Freeland is samen met haar collega's uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Italië naar Dinard gekomen om de top van de G7 eind augustus in Biarritz voor te bereiden. Opmerkelijke afwezige tijdens het tweedaagse samenzijn is de Amerikaanse collega Mike Pompeo. Washington heeft onderminister Donald Sullivan gestuurd. Dat is mogelijk een signaal van Washington om te benadrukken dat de VS onder president Donald Trump niet meer zo geïnteresseerd is in dergelijke internationale overlegorganen.

