Controversiële single Rammstein hit in Duitsland

Deutschland, zoals het nummer heet, deed namelijk een hoop stof opwaaien bij onze oosterburen. Met name de ruim 9 minuten lange videoclip, waarin Rammstein in vogelvlucht door de Duitse geschiedenis gaat, zorgde voor discussie. Zo worden de bandleden, gehuld in de beruchte gestreepte kleding, opgehangen in een concentratiekamp. Ook de tekst, waarin onder meer de controversiële zinsnede 'Deutschland, Deutschland, über allen' voorkomt, zorgde voor ophef.

Felix Klein, regeringsafgevaardigde voor de strijd tegen antisemitisme, beschuldigde de band van aandachttrekkerij. Ook joodse en andere maatschappelijke organisaties uitten kritiek. Toch kan Rammstein ook op bijval rekenen: de band snijdt in Deutschland pijnlijke thema's aan, de tekst van het nummer is geen lofzang op de Duitse geschiedenis. In Duitse media wordt volop over de single gediscussieerd.

In ieder geval is Deutschland nu dus een commercieel succes. Deutschland verschijnt voorafgaand aan een nieuw album van Rammstein, waarvan de titel vooralsnog onbekend is. Dat album verschijnt op 17 mei.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.