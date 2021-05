Kijkers lyrisch over Friends reünie

Sterren

Verdachte overval Nikkie de Jager naar Nederland gehaald

De nieuwe verdachte in de zaak van de overval op presentarice Nikkie de Jager is overgebracht naar Nederland. Dat bevestigt zijn advocaat Dirk Timmermans aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws. De 32-jarige man werd half maart opgepakt in het buitenland.