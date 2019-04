Mick Jagger is fans dankbaar voor steun

„Bedankt voor alle steunbetuigingen”, schrijft Jagger vrijdag op Twitter. „Ik voel me op dit moment veel beter en ben aan de beterende hand.” De 75-jarige Engelsman bedankt verder de medewerkers van het ziekenhuis voor de zorg.

Eerder op de dag liet de woordvoerder van Jagger al weten dat de ingreep goed was verlopen. Hij meldde dat de zanger de operatie met succes had ondergaan en dat hij naar verwachting volledig zal herstellen.

De tour van The Rolling Stones is uitgesteld, zeventien optredens moesten worden afgezegd. Wanneer de optredens worden ingehaald, is nog onduidelijk.

