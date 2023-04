Lee Towers zong marathonlopers vanwege ongeluk vanaf de grond toe

Ⓒ ANP/HH

Lee Towers zat zondag tijdens de marathon van Rotterdam niet in zijn vertrouwde hoogwerker, maar op een stoel bij de start. De 77-jarige Rotterdamse zanger is nog aan het revalideren van zijn gebroken heup, maar met behulp van zijn rollator kon hij wel traditiegetrouw het nummer You Never Walk Alone zingen aan de start van het sportevenement.