Valentijn Driessen vervangt op hilarische wijze Johan bij VI

Ⓒ Screenshot

Omdat Johan Derksen momenteel even is uitgeschakeld nadat hij van de trap is gevallen en hierdoor voor de eerste keer in al die jaren niet aanwezig is bij het programma, schuift vrijdagavond Valentijn Driessen aan bij de heren van Veronica Inside. Uiteraard mocht daar één accessoire niet ontbreken nu de ’bromsnor’ er niet bij is: een snor!