Straatartiest grapt over parkeerruzie Baldwin

De acteur deelde vrijdag zelf een foto van de straatkunst op Instagram. „Niet grappig. Het ís grappig, maar niet grappig. Snap je”, schreef Baldwin, die na de ruzie een boete kreeg en verplicht een cursus woedebeheersing moet volgen, bij het kiekje. Zijn dochter Ireland kon ook wel lachen om de actie. „Het is verdomd grappig”, reageerde ze.

De acteur kreeg het in november in New York aan de stok toen een man probeerde te parkeren op een plek die een familielid van Baldwin vrijhield. De acteur schoot vervolgens uit zijn slof en sloeg hem in het gezicht. De automobilist beweerde na het opstootje met pijn aan zijn nek en kaak naar het ziekenhuis te moeten.

