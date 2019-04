Zoontje André Hazes kondigt ’groot nieuws’ aan

„Zondagavond heb ik heel leuk en groot nieuws. Althans, Junior!” schrijft de zanger bij de video op Instagram.

In het korte filmpje is een rinkelende telefoon te horen. „Mop, heb jij mijn telefoon?”, vraagt André aan Monique, die ’nee’ antwoordt. Vervolgens is te zien dat kleine Dré de telefoon heeft en lijkt het erop dat het grote nieuws te maken heeft met zijn concerten in Ahoy.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.