Bill Cosby treft schikking met zeven vrouwen

Het nieuws over de schikking werd vrijdag bekendgemaakt in de rechtbank van Massachussets. Hoeveel geld de vrouwen ontvangen is niet bekend.

Opmerkelijk is dat de advocaat van de komiek de schikking tegenspreekt. „Hij betaalt geen cent aan wie dan ook en hij wil zijn tegenaanklacht alsnog doorzetten. Er is zonder toestemming van de heer Cosby besloten om de schikking te treffen. Hij ontkent nog steeds de aantijgingen”, valt te lezen in een verklaring in handen van E! News.

In 2014 dienden Tamara Green, Therese Serignese, Linda Traitz, Barbara Bowman, Joan Tarshis, Louisa Moritz en Angela Leslie een gezamenlijke aanklacht in tegen de inmiddels veroordeelde Cosby.

De komiek werd in september vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens seksueel misbruik van Andrea Constand.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.