Minnares Jeff Bezos dient scheidingspapieren in

Sanchez en haar bijna ex-man Patrick Whitesell hebben vrijdag de papieren bij de rechtbank in Los Angeles ingediend. Volgens Page Six is het maar een formaliteit, omdat de twee de afgelopen zes maanden al in scheiding lagen.

De timing van beide scheidingen zou dan ook gewoon stom toeval zijn, schrijft het Amerikaanse medium.

Bronnen laten weten dat Lauren en Patrick al een tijdje niet meer onder een dak leefden en ze al uit elkaar waren voordat de affaire van Lauren met miljardair Jeff Bezos aan het licht kwam. Eerder werd al bekend dat de Amazon-baas en Lauren het rustig aan wilden doen, totdat de scheidingen rond zouden zijn.

