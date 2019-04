Glenn Miller-MYSTERIE alsnog opgelost?

Glenn Miller was een legende in de jaren dertig en veertig... tot hij van het ene op het andere moment van de aardbodem verdween.

De verdwijning van GLENN MILLER hield de muziekwereld lang in zijn greep. De trombonist en bandleider, die net opnieuw vader was geworden, verdween in 1944 met zijn vliegtuig in het niets. Nu, 75 jaar na dato, zijn onderzoekers vastbesloten om de feiten alsnog boven tafel te krijgen. Was de musicus een spion, leidde hij een amoureus dubbelleven of had hij gewoon pech?