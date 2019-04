Geen extra kijkers voor minifilm GTST

De minifilm draaide om een vrijgezellenfeest in Lapland. Al snel leidde een ontmoeting met een bijzondere vrouw, het debuut van Sarah Chronis, tot een helse zoektocht in de sneeuw. Voor kijkers die niet bekend zijn met GTST was de film ook te volgen.

De speciale aflevering heeft RTL4 geen extra kijkers opgeleverd. Vrijdagavond stond GTST op de vijfde plaats van best bekeken programma's. Voor het RTL-programma The Voice Kids bleven iets meer mensen thuis, ruim 1,2 miljoen, dat genoeg is voor een tweede plek. Op de derde plaats staat 2 voor 12 op NPO2 (1,1 miljoen), op de voet gevolgd door Jinek (ruim 937.000 kijkers). Op nummer 1 staat zoals gebruikelijk het NOS journaal van 20:00 uur (ruim 1,5 miljoen).

Het kijkcijferrecord van GTST stamt uit 2003, toen zagen 2,7 miljoen fans hoe het personage Simon Dekker werd neergeschoten. De afgelopen jaren blijven de kijkcijfers rond de 1 miljoen hangen.