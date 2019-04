Jandino zou vrienden kunnen zijn met ’Gordon van nu’

De twee werkten eerder al samen voor programma’s als Wie ben ik? en Alles mag op... maar de sfeer was niet altijd even gezellig. „Ik heb natuurlijk jaren met hem samengewerkt, maar dat was ook met Gerard Joling erbij.” Volgens de komiek en presentator is Goor zonder Geer een positieve verandering. „Ik denk dat het iets positiefs voor hem is zonder Gerard omdat ze niet altijd het beste in elkaar naar voren brachten. Nu is hij heel ontspannen, leuk en heel erg grappig.”

De band tussen Jandino en de zanger is dan ook erg goed. „We hebben nog nooit zo veel contact gehad als nu.” Vriendschap is echter een te groot woord om het te omschrijven. „We zijn hele leuke collega’s. Ik zeg niet snel over mensen uit het vak dat het vrienden zijn, maar met de Gordon van nu zou ik wel vrienden kunnen worden.”

Competitief

Toch gaat het er in De Gordon tegen Dino Show, waarin de mannen met een teamgenoot tegen elkaar strijden in verschillende spelletjes, niet altijd even vriendschappelijk aan toe. De heren zijn allebei behoorlijk competitief. „Je wilt gewoon heel graag winnen. Ik kan ook echt niet tegen mijn verlies, dan word ik chagrijnig en heeft iedereen het gedaan”, zegt Jandino. „Gordon speelt ook vals als de neten, maar dat zal je nog wel zien.”

Een belangrijke reden waarom ze niet willen verliezen, is omdat ze anders op het eind hun kleding uit moeten doen. Bloot zijn ze echter niet, ze dragen een naaktpak. „John heeft rare ideeën”, zegt Jandino lachend. „Je bent dan niet echt naakt, maar zo voelt het wel. Het pak wordt deel van je omdat je het een lange tijd aan hebt.”

Bloot

Hoe de mannen en wekelijks verschillende teamgenoten er ’bloot’ uitzien, verschilt per week. „Elke aflevering heb je een heel ander lichaam en ben je heel benieuwd waar ze nu weer mee komen. Dat is echt hilarisch”, zegt de komiek. „En geloof me, niemand wil Gordon naakt zien.” Jandino is erg tevreden over de show die vanaf zaterdagavond wordt uitgezonden op SBS6. „Het wordt de leukste show van de zaterdagavond. Je gaat niets leren, maar je gaat wel gelukkig naar bed”, vertelt hij. „Het is echt een familieshow waar je met het hele gezin met chips en cola of kaasblokjes en wijn -of wat je er ook bij wilt nemen- naar kan kijken.”

De komiek houdt zich niet bezig met de kijkcijfers. „Dat is het grote geheim van mijn leven”, zegt hij. „Ik heb ooit mijn eerste keer op tv een programma gemaakt met Antilliaanse Pot, waar 40.000 mensen naar keken, met Dance Dance Dance ooit de 2 miljoen gehaald. Ik heb opgetreden in de kleinste theaters en in een uitverkocht voetbalstadion. Mijn enige focus is: vind ik het leuk en hebben de mensen die keken het leuk? En voor de mensen die kijken ben ik erg dankbaar.”