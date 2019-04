Ellie Lust heeft nog steeds een ’politiehart’

Ellies politiehart gaat dan ook sneller kloppen van het programma Ellie op Patrouille, waarin ze internationale politieteams ondersteunt bij hun werk. Ook in de tweede reeks, die vanaf 14 april wordt uitgezonden op NPO1, maakte Ellie heftige dingen mee. „Het maken van het programma is heel intensief omdat we alles mee willen pakken wat mogelijk is”, vertelt ze.

Door de serie beseft Ellie nog meer dat de Nederlandse politie erg goed is. „Ik ben dan formeel geen politieagent meer, ik neem wel 31 jaar politie-ervaring mee op de reizen die ik maak. Daardoor kan ik goed de vergelijking maken.”

Of Ellie ooit zelf weer aan het werk gaat als agente durft ze niet te zeggen. „Ik sluit niets uit in het leven”, zegt ze. „Ik had een aantal jaren geleden ook niet kunnen bedenken dat ik een eigen televisieprogramma zou hebben.”