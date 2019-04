Jeroen van Koningsbrugge is voorbereid op ’einde der tijden’

„De fascinatie is ooit begonnen door een roman, geschreven door een prepper, waarin concrete tips stonden voor als het fout zou gaan in de wereld. Inmiddels heb ik acht- tot negenhonderd boeken over dat onderwerp gelezen. Ik ben intussen een soort van expert op dat gebied. Het komt ook door de oorlogsverhalen van mijn opa en oma, over dat ze niets te eten hadden. Daardoor is er bij mij een zaadje geplant. Dat gaat mij niet overkomen, dacht ik. Ik ga zorgen dat, als ik later een gezin heb, dát niet gebeurt. Vandaar dat ik naast mijn huis in Amsterdam, nog ergens anders een huisje heb. En een moestuin”, vertelt Van Koningsbrugge in gesprek met de Volkskrant.

Ook heeft hij in beide huizen een enorme voorraad eten en spullen die hem op het ergste voorbereiden. „Ik heb wel echt gevriesdroogde shit. Dat blijft 35 jaar goed. Verder heb ik de afgelopen negen jaar van alles verzameld. Van vishengels tot zo’n trapding waarmee je energie kunt opwekken. Dat soort rare dingen wil ik gewoon hebben. Het heeft met een soort überverantwoordelijkheid te maken. Heel veel vrienden van mij weten het ook. Ik zeg: jongens, wanneer the shit hits the fan, je weet waar ik zit.”

"Onze beschaving blijkt ineens flinterdun"

Hoewel Jeroen hoopt dat hij alles voor niets in huis heeft gehaald, vreest hij toch dat het einde der tijden daadwerkelijk zal aanbreken. „Het meest logische, en het meest actuele, zou een financiële crisis zijn. Mensen denken dat we goed door de crisis van 2008 zijn gekomen, maar overheden hebben gewoon een pleister geplakt. De staatsschuld is nu nog hoger dan toen. Ik hou dat allemaal bij, ik kijk er altijd naar. Je ziet hier en daar al een land omvallen, op een gegeven moment kun je die economieën niet meer oplappen. En dan gaan ze als dominosteentjes.”

Volgens Van Koningsbrugge begint dan de échte ellende pas. „De supermarkten worden minder aangevuld, het eten raakt op, onze beschaving blijkt ineens flinterdun. Want als je iemand ziet lopen met een brood terwijl je twee kinderen al drie dagen niks te eten hebben gehad, dan jat jij dat brood. Ze zeggen dat alles in drieën gaat. Je kunt drie minuten zonder lucht, drie dagen zonder water, drie weken zonder voedsel en het duurt drie dagen, bij een echte crisis, voordat the society stopt. Dan zijn alle afspraken die we hebben weg, terwijl we léven van afspraken.”