Dave Bautista krijgt rol in Army Of The Dead

Het verhaal speelt zich af na een zombie-uitbraak in Las Vegas, waar een groep huurlingen de ultieme gok nemen en zich in de quarantainezone begeven om de grootste roofoverval ooit uit te voeren.

Bautista is vanaf eind april te zien op het witte doek in zijn rol van Drax in Avengers: Endgame van Disney en Marvel. Ook heeft hij een rol in de comedy Stuber die op 12 juli uitkomt. En hij is bezig met de opnames van Dune, waarin hij wordt herenigd met Blade Runner 2049-regisseur Denis Villenueve.

Snyder had succes met films als Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice en Man of Steel. Vijftien jaar geleden maakte hij zijn regiedebuut met Dawn of the Dead.