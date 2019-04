Grote herdenking voor rapper Nipsey Hussle

Het sportcomplex beschikt over 21.000 zitplaatsen. De herdenking is alleen toegankelijk voor mensen die een toegangskaart kopen via een website. De ceremonie wordt georganiseerd door de familie in samenspraak met Staples. De politie van Los Angeles is aanwezig voor de beveiliging van het evenement.

Nipsey Hussle (33) werd zondag doodgeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Twee mannen in zijn gezelschap werden ook geraakt, maar overleefden de schietpartij wel. De politie heeft een 29-jarige verdachte opgepakt, die wordt verdacht van moord en twee pogingen tot moord. Hij moet op 10 mei opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Nipsey, wiens echte naam Ermias Davidson Asghedom is, werd in de rapscene bekend met enkele mixtapes. Vorig jaar kwam zijn eerste studio-album uit, Victory Lap. De plaat werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Cardi B. De rapper laat een vriendin en twee kinderen achter.